Europei ciclismo su pista 2026 oggi | orari 2 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi a Konya, in Turchia, si svolge la seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. Gli italiani tornano in pista con alcune gare importanti, mentre gli appassionati cercano di seguire gli eventi in diretta su tv e streaming. La competizione, iniziata ieri, prosegue fino a giovedì 5 febbraio, con tanti atleti che cercano di conquistare le medaglie.

I Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in Turchia, e si concluderà giovedì 5 febbraio. L’Italia proverà ad essere protagonista grazie ad una squadra costituita dal giusto mix tra giovani prospetti di sicuro talento ed elementi più esperti. La rappresentativa tricolore, dopo aver conquistato la storica medaglia di bronzo nella velocità maschile con il trio formato da Stefano Minuta, Matteo Bianchi e Mattia Predomo, torna in pista per provare a conquistare nuove e prestigiose soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

