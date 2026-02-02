Estetica del maxi studentato alla Sacca Parere favorevole dalla Comissione

La Commissione qualità architettonica e paesaggio ha dato il suo via libera al progetto di riqualificazione del maxi studentato alla Sacca. Dopo un primo rinvio, in cui ha chiesto chiarimenti al progettista, nella seduta successiva ha approvato il piano, confermando che il progetto può andare avanti.

L’assessora Ferrari ha risposto all’interrogazione della consigliera Modena (Modena per Modena) sulla Commissione qualità architettonica e paesaggio e sul progetto nell’area La Commissione qualità architettonica e paesaggio, nel 2023, ha esaminato il progetto di rigenerazione dell’area 'ex Fonderia Corni' e dopo un primo rinvio con la richiesta di convocare il progettista per approfondire alcuni aspetti, nella seduta successiva ha espresso parere favorevole a seguito dei chiarimenti ottenuti. Lo ha comunicato l’assessora all’Urbanistica ed Edilizia Carla Ferrari nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 2 febbraio rispondendo all’interrogazione, trasformata in interpellanza, di Maria Grazia Modena (Modena per Modena) sulla Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio e sull’area ex Fonderia Corni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Fonderia Corni

