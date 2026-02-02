Due giovani sono stati denunciati a Domodossola per aver tentato di fregare l’esame di guida. Uno di loro ha trasmesso il quiz all’esterno per ricevere le risposte, usando microcamere e auricolari. La polizia ha scoperto il tentativo e ha fermato i ragazzi prima che completassero l’inganno.

Sono scattate due denunce a Verbania per quanto accaduto alla Motorizzazione civile di Domodossola, dove è stato sventato un tentativo di frode all’esame per la patente di guida. L’intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 20 gennaio, quando un cittadino egiziano di 22 anni è stato sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici per superare la prova teorica. Un complice, un pakistano di 24 anni, è stato fermato poco dopo nei pressi di un centro commerciale, con altro materiale illecito. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la Motorizzazione, che hanno impedito il conseguimento fraudolento del titolo di guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Esame patente a Domodossola, come un candidato ha trasmesso il quiz all'esterno per ricevere le risposte

