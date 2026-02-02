Esame patente a Domodossola come un candidato ha trasmesso il quiz all' esterno per ricevere le risposte
Due giovani sono stati denunciati a Domodossola per aver tentato di fregare l’esame di guida. Uno di loro ha trasmesso il quiz all’esterno per ricevere le risposte, usando microcamere e auricolari. La polizia ha scoperto il tentativo e ha fermato i ragazzi prima che completassero l’inganno.
Sono scattate due denunce a Verbania per quanto accaduto alla Motorizzazione civile di Domodossola, dove è stato sventato un tentativo di frode all’esame per la patente di guida. L’intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 20 gennaio, quando un cittadino egiziano di 22 anni è stato sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici per superare la prova teorica. Un complice, un pakistano di 24 anni, è stato fermato poco dopo nei pressi di un centro commerciale, con altro materiale illecito. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la Motorizzazione, che hanno impedito il conseguimento fraudolento del titolo di guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Domodossola Patente
Si presenta all'esame per la patente con un auricolare ma un altro candidato lo denuncia
Il quiz per il patentino nautico, come funziona l’esame. “Le precedenze sono tra gli errori più comuni”
A Licata si sono svolti gli esami per il patentino nautico D1, il primo passo per diventare marinai.
Ultime notizie su Domodossola Patente
Patente A, come si fa e come si supera l'esame pratico di guidaEcco quello che c’è da sapere per prepararsi a sostenere l’esame pratico per la patente A. Dalla moto da usare all’abbigliamento da indossare, fino ai consigli di guida: con la nostra guida vi toglia ... insella.it
Patente nautica D1, primo esame in Italia svolto a Licata - La soddisfazione di Massimo Licata D’Andrea: “È un servizio importante per la città”. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.