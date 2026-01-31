A Licata si sono svolti gli esami per il patentino nautico D1, il primo passo per diventare marinai. Dieci candidati sono passati, uno è stato bocciato. Tra loro ci sono anche sedicenni. La scuola di Massimo Licata D'Andrea, miglior armatore dell’anno 2025, ha visto i primi undici diplomati. Durante l’esame, molte persone fanno errori sulle precedenze, uno degli ostacoli più comuni. Ora, i nuovi marinai potranno salire in mare con il patentino appena conseguito.

Licata (Agrigento), 31 gennaio 2026 - I primi undici marinai d'Italia con il patentino nautico D1 - che possono prendere anche i sedicenni - sono usciti pochi giorni fa dalla scuola di Massimo Licata D'Andrea, miglior armatore dell’anno 2025 nel torneo Vela d'altura, titolare di scuola nautica a Licata (Agrigento), associato Confarca, gli esami si sono svolti il 27 gennaio, il gruppo era composto da 12 candidati ma uno è stato bocciato. Signor Licata D'Andrea, avete tagliato il traguardo prima in Italia. "Veramente di questo mi sono un po’ meravigliato anch'io". Che età avevano i candidati? "Sono tutti maggiorenni, anche se il patentino D1 può essere conseguito fin dai 16 anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il quiz per il patentino nautico, come funziona l'esame. "Le precedenze sono tra gli errori più comuni"

