Elezioni 2027 Malagò sindaco di Roma? Abodi perplesso | Serve figura che conosca davvero le periferie

La corsa per le prossime amministrative a Roma si fa più incerta. Dopo i Giochi invernali di Milano-Cortina, si parla di Malagò come possibile candidato sindaco, ma non tutti sono convinti. Abodi, infatti, mette in guardia: serve una figura che conosca bene le periferie, non solo i grandi eventi. Resta da capire se il Centrodestra troverà un nome condiviso entro marzo.

Tra il ministro e l'ex numero uno del Coni non corre buon sangue. Anche Ciocchetti, quattro mesi fa, si espresse negativamente su una possibile candidatura "tecnica" Chissà se dopo i Giochi invernali di Milano-Cortina, a marzo, il Centrodestra romano avrà il suo candidato per il 2027. La prossima primavera è, per molti esponenti di Fratelli d'Italia, il limite massimo per decidere chi si giocherà Palazzo Senatorio con l'uscente Roberto Gualtieri. Un nome, ormai noto, è quello di Giovanni Malagò. Ma nella coalizione non sembrano tutti particolarmente convinti. Intervistato da LaPresse, si è espresso il ministro dello Sport Andrea Abodi, a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno tra Milano e Cortina.🔗 Leggi su Romatoday.it

Durante una chiacchierata con i cronisti, Abodi ha detto che non vede Malagò come possibile sindaco di Roma.

