Amministrative Roma Abodi | Malagò sindaco? Per città serve esperienza e sensibilità politica

Durante una chiacchierata con i cronisti, Abodi ha detto che non vede Malagò come possibile sindaco di Roma. Secondo lui, la città ha bisogno di qualcuno con esperienza e sensibilità politica, capace di conoscere bene anche le zone più periferiche. Abodi sottolinea che Roma è complessa e che serve un leader che sappia affrontare i problemi sociali nascosti e mortificati.

“ Se mi piacerebbe Malagò sindaco di Roma? Io credo che la città sia molto complessa e che abbia bisogno di esperienza e di sensibilità politica, abbia bisogno anche di una conoscenza profonda delle zone più periferiche che non sono soltanto le periferie, sono anche gli aspetti della socialità, mortificati e nascosti”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in un’intervista a LaPresse. “Decide Giovanni Malagò poi cosa fare del tuo futuro, se sarà lui il candidato auguri. Però mi auguro che, nonostante l’impegno del sindaco Gualtieri che gli riconosco e che ha beneficiato spesso anche del supporto del governo con risorse e collaborazioni, ci sia bisogno di qualcosa di ulteriore e di ancora più significativo, perché la città possa davvero cambiare il volto rispettandone tutti gli aspetti storici e tutto quel valore che la storia ci ha consegnato ma anche proponendo prospettive di futuro che fanno fatica ancora ad emergere”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

