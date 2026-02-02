A Roma, la discussione sulla cultura antifascista torna a dividere. Questa volta, si parla di un autore che, secondo alcuni esponenti di sinistra, non dovrebbe essere citato o usato dai fascisti o dalla destra. La polemica si ripropone regolarmente, alimentando tensioni tra chi difende la libertà di pensiero e chi teme che certi riferimenti possano essere strumentalizzati.

Roma, 2 feb – A intervalli regolari, a sinistra riemerge la solita polemica stantia su un autore X che “non può essere usato”, “citato” o “sfruttato” dai fascisti o, più in generale, dalla destra. Oggi Elly Schlein ha dichiarato che la sinistra deve “riprendersi Tolkien”; prima di Natale era stata la volta della polemica su Atreju e Michael Ende, che la destra “non poteva utilizzare”. E vogliamo parlare di quando scoppiò lo stesso caso su Ezra Pound? In realtà accadde anche con Gabriele D’Annunzio, e con molti altri. Questa polemica è molto più di uno specchio della totale assenza di cultura, nel significato anche etimologico del termine, cioè accrescimento e nutrimento: è un vero labirinto di specchi da cui è difficile che un certo mondo riesca a uscire. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - E se l’antifascismo si curasse leggendo? La sinistra e la paura dell’immaginario

Approfondimenti su Roma 2 feb

Dopo il ritorno a casa dell’ultimo ostaggio israeliano, si apre una nuova fase nel conflitto a Gaza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il fascismo degli antifascisti, Pasolini ne parlava 50 anni fa

Ultime notizie su Roma 2 feb

Argomenti discussi: Prato, la rivolta dei docenti del Livi: Se l’antifascismo è reato, noi siamo colpevoli; 6 libri imperdibili per la Giornata della Memoria tra fascismo e Olocausto; Protesta di CasaPound alla Camera, Marsella: L'antifascismo è mafia; Le opposizioni: Non c’è spazio in parlamento per i suprematisti.

«L’antifascismo è mafia»: bufera sul consigliere di FdI – Il caso a PiombinoPIOMBINO. «L’antifascismo è mafia (tutto in stampatello, ndr), questa ne è l’ennesima dimostrazione». Così Elvis Cosimi, consigliere comunale di 21 anni eletto con la lista Ferrari sindaco e poi passa ... msn.com

L’antifascismo non è moda, ma libertà (e questa vale sempre): il paradosso della Sinistra e quel solito vizietto…C’è un filo molto sottile che separa l’antifascismo per moda dalla reale volontà di libertà: la solita incoerenza della Sinistra. Antifascismo e democrazia sono la stessa cosa. Antifascismo e libertà ... strettoweb.com