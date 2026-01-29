Se l’antifascismo oggi funziona meglio a destra che a sinistra

Dopo il ritorno a casa dell’ultimo ostaggio israeliano, si apre una nuova fase nel conflitto a Gaza. Le autorità israeliane preparano il disarmo di Hamas, sperando di avviare un processo di pace. La situazione resta tesa, mentre i negoziati si intensificano e la popolazione attende risposte concrete.

Al direttore - Tornato a casa il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano può finalmente partire la fase due del piano di pace per Gaza con il disarmo di Hamas. Cosa può esserci di più efficace che provocare il crollo del regime degli ayatollah in Iran? Cari saluti. Umberto Bardoscia Per fortuna, a facilitare quella traiettoria, vi sono ogni giorno migliaia di persone in piazza, in tutto il mondo, a chiedere “all eyes on Iran” e “free Gaza from Hamas”. Le ringraziamo di cuore. Al direttore - L’Ue, nello scacchiere internazionale, è ancora frammentata: ci sono inermi e sacrificabili pedoni e pochi altri pezzi leggeri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

