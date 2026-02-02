È scappato in Italia Putin il suo nemico chiede aiuto a Meloni

Un ex consulente legale russo, legato a figure importanti dell’economia di Mosca, ha lasciato la Russia e si è presentato in Italia chiedendo protezione. Secondo quanto riferiscono fonti vicine, l’uomo avrebbe deciso di scappare per motivi ancora non chiari e ora si trova sotto tutela delle autorità italiane. La notizia ha fatto rapidamente il giro, mentre si attende una conferma ufficiale sulle ragioni del suo allontanamento.

Un ex consulente legale russo, per anni vicino a figure di primo piano dell’economia di Mosca, ha lasciato il Paese e ha chiesto tutela alle autorità italiane. L’uomo, l’avvocato Dmitry P., sostiene di essere in possesso di informazioni riservate su assetti societari e flussi finanziari legati a grandi gruppi industriali e afferma di temere gravi ritorsioni, fino al rischio per la propria incolumità personale. La richiesta di protezione, formalizzata attraverso un avvocato italiano, mira anche a prevenire eventuali iniziative giudiziarie internazionali che, secondo la sua ricostruzione, potrebbero essere utilizzate in modo strumentale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Mosca Italia

Ultime notizie su Mosca Italia

