Chiede aiuto per trovare il suo albergo | turista sequestrata e stuprata in un ristorante

Una turista in difficoltà a Roma ha chiesto aiuto in un locale per connettersi al Wi-Fi e trovare il suo hotel. Tuttavia, la situazione si è aggravata quando è stata sequestrata e vittima di violenza all’interno del ristorante, evidenziando i rischi e la vulnerabilità delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà in città.

© Today.it - Chiede aiuto per trovare il suo albergo: turista sequestrata e stuprata in un ristorante Non riusciva più a ritrovare la strada per il suo hotel e, non avendo più credito nel telefono, aveva chiesto aiuto per collegarsi al wi-fi di un locale del centro di Roma, con la speranza di poter controllare la localizzazione sulla mappa. L'offerta di soccorso di un uomo si è però trasformata.