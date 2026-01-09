Ghiaccio in autostrada | grave incidente in Carso raffica di mezzi coinvolti

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo il Raccordo autostradale 13 in Carso, probabilmente a causa del ghiaccio presente sulla strada. Tre mezzi sono rimasti coinvolti nel sinistro, che si è verificato intorno alle 6:30. La situazione ha causato disagi alla circolazione e si stanno valutando le cause e le eventuali conseguenze dell’incidente.

Un grave incidente si è verificato lungo il Raccordo autostradale 13 questa mattina verso le 6:30. Nel sinistro, causato con ogni probabilità dal manto stradale ghiacciato, sono rimasti coinvolti tre mezzi. Due autovetture e un mezzo pesante si sono scontrati, riportando ingenti danni.

