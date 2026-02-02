Dopo un fallimento, Leonardo De Andreis, conosciuto come Soltero, ha trovato una nuova strada. Tra il 2025 e il 2026, un breve ritornello di soli 22 secondi ha fatto esplodere la sua carriera. Prima viveva tra il lavoro e la musica nascosta, ora si ritrova sotto i riflettori. La sua rinascita ha sorpreso tutti, trasformando un passato difficile in un successo inaspettato.

A cavallo tra il 2025 e il 2026, un breve ritornello di 22 secondi ha cambiato per sempre la vita di Leonardo De Andreis, un giovane musicista che fino a pochi mesi prima viveva tra il lavoro quotidiano e la passione silenziosa per la musica. Nato e cresciuto nella provincia di Roma, De Andreis aveva scritto *Soltero* un anno prima, ma non aveva mai pensato che potesse trovare un pubblico. Il brano, con il suo tono ironico e malinconico, racconta di una scelta consapevole: rimanere single non per mancanza d’amore, ma per evitare relazioni basate su falsità o fragilità. Il testo, semplice ma tagliente, ha trovato terreno fertile su TikTok, dove l’audio è stato ripreso da migliaia di utenti in video di danza, parodie e cover. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo il fallimento, Soltero diventa fenomeno: la storia dietro la rinascita di Leonardo De Andreis

Il brano "Soltero" di Leonardo de Andreis sta conquistando TikTok e Spotify Viral 50, diventando il tormentone del momento.

