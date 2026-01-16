**La Spezia | Salvini ' sconvolgente e assurdo stretta contro ' lame' in dl' **
La Spezia: Salvini commenta l’aumento della violenza tra i giovani, evidenziando la presenza di coltelli anche tra i più giovani. In un contesto di crescente preoccupazione, il ministro sottolinea l’importanza di interventi efficaci per contrastare questa escalation. La discussione si concentra sulle misure necessarie per garantire maggiore sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi tra i giovani, in un momento in cui l’attenzione pubblica è alta.
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Sconvolgente, doloroso, assurdo. Troppa violenza, troppi coltelli anche tra i giovanissimi. Nel pacchetto sicurezza abbiamo già previsto una stretta contro le 'lame', ma oltre alla legge servono prevenzione ed educazione. Una preghiera per la vittima e un abbraccio per i suoi cari". Lo scrive sui social Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
