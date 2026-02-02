Oltre 4.700 persone in Italia e in Europa si rivolgono ogni giorno a un gruppo Facebook creato da Katia Calderone. La pagina aiuta chi soffre di disturbi temporo mandibolari, una condizione poco considerata dal sistema sanitario. Le persone condividono esperienze e cercano risposte, dando voce a chi spesso si sente ignorato.

Oltre quattromila persone, sparse in tutta Italia e in diversi Paesi europei, si affidano ogni giorno a un gruppo Facebook nato per dare voce a chi soffre di disturbi temporo mandibolari, una condizione spesso ignorata dal sistema sanitario. Il gruppo, chiamato “Denti Malocclusione e ATM”, è guidato da Katia Calderone, una donna che ha trasformato la propria lotta personale contro il dolore cronico in un movimento di supporto collettivo. Nato inizialmente come spazio di condivisione tra chi, come lei, ha vissuto anni di diagnosi errate, esami inutili e terapie inefficaci, il gruppo ha ormai superato i 4700 iscritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disturbi temporo mandibolari: il gruppo Facebook di Katia Calderone aiuta 4700+ persone

Approfondimenti su Disturbi Temporo Mandibolari

La Polizia Postale ha avviato indagini sul gruppo Facebook “Mia moglie” per la condivisione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Disturbi Temporo Mandibolari

Argomenti discussi: Riccardo Boschet, da Feltre a Sanremo: Io, osteopata libero il canto dei concorrenti del Festival.

Grazie per il bellissimo servizio a Radio Norba News e alla carissima Katia Perrone - facebook.com facebook