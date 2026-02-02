Disturbi temporo mandibolari | il gruppo Facebook di Katia Calderone aiuta 4700+ persone
Oltre 4.700 persone in Italia e in Europa si rivolgono ogni giorno a un gruppo Facebook creato da Katia Calderone. La pagina aiuta chi soffre di disturbi temporo mandibolari, una condizione poco considerata dal sistema sanitario. Le persone condividono esperienze e cercano risposte, dando voce a chi spesso si sente ignorato.
Oltre quattromila persone, sparse in tutta Italia e in diversi Paesi europei, si affidano ogni giorno a un gruppo Facebook nato per dare voce a chi soffre di disturbi temporo mandibolari, una condizione spesso ignorata dal sistema sanitario. Il gruppo, chiamato “Denti Malocclusione e ATM”, è guidato da Katia Calderone, una donna che ha trasformato la propria lotta personale contro il dolore cronico in un movimento di supporto collettivo. Nato inizialmente come spazio di condivisione tra chi, come lei, ha vissuto anni di diagnosi errate, esami inutili e terapie inefficaci, il gruppo ha ormai superato i 4700 iscritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Disturbi Temporo Mandibolari
Gruppo Facebook Mia Moglie, chi c'era dietro il gruppo finito sotto inchiesta per la diffusione di foto intime di donne senza il loro consenso
Polizia Postale, perquisizioni per il gruppo Facebook “Mia moglie”
La Polizia Postale ha avviato indagini sul gruppo Facebook “Mia moglie” per la condivisione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso.
Ultime notizie su Disturbi Temporo Mandibolari
Argomenti discussi: Riccardo Boschet, da Feltre a Sanremo: Io, osteopata libero il canto dei concorrenti del Festival.
Grazie per il bellissimo servizio a Radio Norba News e alla carissima Katia Perrone - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.