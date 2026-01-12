polizia postale perquisizioni per il gruppo facebook mia moglie

La Polizia Postale ha avviato indagini sul gruppo Facebook “Mia moglie” per la condivisione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso. Durante le attività, sono stati sequestrati dispositivi informatici agli indagati. L’intervento mira a tutelare la privacy e a contrastare comportamenti illeciti online, nel rispetto delle norme vigenti.

Indagini su contenuti sessualmente espliciti condivisi senza consenso: sequestrati dispositivi informatici agli indagati. L’operazione della Polizia Postale. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti dalla Polizia Postale nell’ambito delle indagini sul gruppo Facebook “Mia moglie”, segnalato per la pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle donne ritratte. A diffondere la notizia una comunicazione apparsa sul sito ufficiale della Polizia di Stato. Gli agenti del Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica, insieme ai Centri operativi di Bari e Lecce, hanno dato esecuzione ai decreti della Procura di Roma nei confronti di una donna di 52 anni, un giovane di 24 e del titolare dell’account, un settantenne leccese deceduto lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

