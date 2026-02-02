Dispensa Sociale | record di recupero nel 2025 ma la sfida ora è culturale ed economica

La Dispensa Sociale di Bergamo ha raggiunto un nuovo record di recupero nel 2025, segnando il sesto anno di fila con numeri in crescita. La crescita, però, non basta più: ora la sfida principale è culturale ed economica. La realtà mostra un aumento costante di persone aiutate, ma serve un cambio di passo per consolidare e migliorare il sistema.

Bergamo. La Dispensa Sociale presenta il Report d’Impatto 2025, segnando il sesto anno consecutivo di crescita record. Con le 204 tonnellate di cibo salvate dallo spreco (+11% sul 2024, l’82% ortofrutta), il progetto di Namasté cooperativa sociale e Ridò Organizzazione di Volontariato ha sostenuto 73 organizzazioni del territorio e centinaia di persone che fanno la spesa gratuitamente presso la bottega Dispensa Re-Store. I dati in crescita I numeri testimoniano un impegno crescente. Nonostante il numero di volontari resti stabile (51 persone), le ore donate sono aumentate drasticamente: +18% pari a 6.🔗 Leggi su Bergamonews.it

