Governo | Bonelli ' Meloni prestigiatrice per nascondere crisi sociale ed economica'

Il commento di Bonelli evidenzia come le dichiarazioni di Giorgia Meloni possano non riflettere pienamente la situazione sociale ed economica dell’Italia. Mentre il governo comunica ottimismo, molti osservatori sottolineano le difficoltà che ancora affliggono il Paese. In questo contesto, è importante analizzare con attenzione i dati e le parole ufficiali, per comprendere meglio lo stato reale dell’Italia e le sfide future.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccontano un'Italia che non coincide con la realtà sociale ed economica del Paese. Sull'occupazione, il governo si aggrappa ai dati Istat sulla disoccupazione formale, ma nasconde il dato più allarmante: 12,4 milioni di inattivi tra i 15 e i 64 anni, pari al 33,5% della popolazione in età lavorativa, in larga parte donne. Un terzo del Paese ha rinunciato a cercare lavoro. Altro che successo. Intanto il potere d'acquisto delle famiglie continua a ridursi, i salari restano bassi, la produzione industriale cala e la crescita è debole". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Bonelli, 'Meloni prestigiatrice per nascondere crisi sociale ed economica' Leggi anche: Bar in crisi, non solo una questione economica ma anche sociale Leggi anche: Dalla fuga dei giovani alle crisi aziendali, la Cisl fotografa la situazione economica e sociale della Romagna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le reazioni dei partiti politici italiani all'attacco in Venezuela. Meloni: «Legittimo intervento difensivo». Schlein: «È una posizine grave». E Conte: «Aggressione». Governo: Bonelli, 'Meloni prestigiatrice per nascondere crisi sociale ed economica' - "Le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccontano un'Italia che non coincide con la realtà sociale ed economica del Paese. iltempo.it

MELONI, BONELLI: PRESTIGIATRICE PER NASCONDERE CRISI - "Le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccontano un’Italia che non coincide con la realtà sociale ed economica del Paese. 9colonne.it

Il bilancio del governo Meloni è fallimentare, eppure ancora resiste. Ecco perché - Un'analisi del governo Meloni e del suo bilancio negativo, con focus sui problemi dell'opposizione e sulla questione della pace ... ilfattoquotidiano.it

IL COMUNICATO DI AVS SULL'ATTACCO DI TRUMP AL VENEZUELA. *Venezuela. Bonelli e Fratoianni (Avs), attacco Usa inaccettabile. Governo Meloni condanni questa violazione del diritto internazionale* L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è g - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.