Disney Bob Iger critica l’accordo Netflix Warner Bros | Rischi per consumatori e creatività

Bob Iger, CEO di Disney, esprime forti critiche all’accordo tra Netflix e Warner Bros, evidenziando i potenziali rischi per i consumatori e la creatività nel settore dell’intrattenimento. L’operazione di acquisizione, ancora in fase di definizione, solleva preoccupazioni sulla direzione futura dell’industria cinematografica e televisiva.

Il CEO ha criticato l'operazione di acquisizione, ancora da definire, della storica major di Hollywood da parte del colosso dello streaming. In attesa dell'evoluzione dell'intricata vicenda della cessione di Warner Bros., dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione da parte di Netflix e l'entrata in scena di Paramount, il CEO Disney Bob Iger ha criticato apertamente l'operazione. In un'intervista a Squawk Box di CNBC, Bob Iger ha espresso tutte le sue perplessità sullo strombazzato accordo tra Netflix e Warner Bros. ancora in attesa di definizione e messo a repentaglio anche dall'offerta di Paramount. Movieplayer.it Disney, Bob Iger critica l’accordo Netflix/Warner Bros: "Rischi per consumatori e creatività" - Il CEO ha criticato l'operazione di acquisizione, ancora da definire, della storica major di Hollywood da parte del colosso dello streaming. movieplayer.it

