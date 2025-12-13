Disney Bob Iger critica l’accordo Netflix Warner Bros | Rischi per consumatori e creatività

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bob Iger, CEO di Disney, esprime forti critiche all’accordo tra Netflix e Warner Bros, evidenziando i potenziali rischi per i consumatori e la creatività nel settore dell’intrattenimento. L’operazione di acquisizione, ancora in fase di definizione, solleva preoccupazioni sulla direzione futura dell’industria cinematografica e televisiva.

Il CEO ha criticato l'operazione di acquisizione, ancora da definire, della storica major di Hollywood da parte del colosso dello streaming. In attesa dell'evoluzione dell'intricata vicenda della cessione di Warner Bros., dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione da parte di Netflix e l'entrata in scena di Paramount, il CEO Disney Bob Iger ha criticato apertamente l'operazione. In un'intervista a Squawk Box di CNBC, Bob Iger ha espresso tutte le sue perplessità sullo strombazzato accordo tra Netflix e Warner Bros. ancora in attesa di definizione e messo a repentaglio anche dall'offerta di Paramount. Movieplayer.it

disney bob iger criticaDisney, Bob Iger critica l’accordo Netflix/Warner Bros: "Rischi per consumatori e creatività" - Il CEO ha criticato l'operazione di acquisizione, ancora da definire, della storica major di Hollywood da parte del colosso dello streaming. movieplayer.it

Disney, l'azionista Nelson Peltz critica la strategia "woke" dell'azienda - Nelson Peltz, uno dei maggiori azionisti della Disney, prosegue la sua battaglia per insediare nel consiglio di amministrazione sé stesso e altri sulla sua lunghezza d'onda, contro Bob Iger. comingsoon.it

disney bob iger critica l8217accordo netflix warner bros rischi per consumatori e creativit224

© Movieplayer.it - Disney, Bob Iger critica l’accordo Netflix/Warner Bros: "Rischi per consumatori e creatività"

Bob Iger CRITICA a los FANS DISNEY alcanzo el punto de NO RETORNO este es el FINAL de DISNEY

Video Bob Iger CRITICA a los FANS DISNEY alcanzo el punto de NO RETORNO este es el FINAL de DISNEY