Il Comune di Genova è alla ricerca di un professionista esterno che si occupi dell'attività di studio e consulenza finalizzate a costituire strumenti per rafforzare la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. L'avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio. La nuova giunta, a differenza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Il Comune cerca un consulente per i diritti Lgbtqia+: scoppia la polemica sui 156 mila euro di incarico