Settima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Anche dopo la settima giornata basket Serie A 20252026 Bologna e Brescia si confermano capolista, battendo rispettivamente Reggio Emilia(80-78), e Trieste(98-75). Vince anche Milano che regola Treviso(87-63), e si mette all’inseguimento con Venezia, che si impone su Sassari(89?-76), e Derthona, che ha la meglio su Varese(90-87). Bene Trapani, su Cremona(96-90), Cantù su Udine(90-85), e Napoli che passa a Trento(87-93). SETTIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRAPANI-CREMONA 96-90 BRESCIA-TRIESTE 98-75 MILANO-TREVISO 87-63 TRENTO-NAPOLI 87-93 DERTHONA-VARESE 90-87 BOLOGNA-REGGIANA 80-78 VENEZIA-SASSARI 89-76 CANTÙ-UDINE. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

