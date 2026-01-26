Il Napoli ha concluso la propria corsa per il titolo di campione d'Italia, affrontando la partita di Torino con impegno e determinazione. Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato caratteristiche di resilienza e dignità, aspetti fondamentali in una stagione complessa. La fine della lotta scudetto segna un momento di riflessione per il club e i tifosi, che continueranno a sostenere la squadra nel percorso futuro.

Il Napoli dice addio alla lotta scudetto, a Torino si è bat­tuto per come ha potuto (Condò) Addio scudetto. Anche Paolo Condò sul Corsera si sofferma su questo dato dopo la pesante sconfitta del Napoli a Torino contro la Juventus per 3-0. Il dato forte di que­sta 22ª gior­nata è comun­que l’uscita del Napoli dal discorso scu­detto. L’anno scorso lo vinse per­ché nel corso della sta­gione il distacco dall’inter non superò mai i tre punti (suc­cesse al primo turno e poi dalla gior­nata 29 alla 32), distanza col­ma­bile in una sola gara come in effetti suc­cesse. Con la scon­fitta di ieri è sci­vo­lato a meno 9, vale a dire tre par­tite piene, ed è un disa­vanzo che lascia poche spe­ranze mal­grado i rien­tri di Lukaku e Meret. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

