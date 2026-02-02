Molte donne che hanno avuto un bambino si chiedono cosa sia davvero la diastasi addominale. La risposta è semplice: è un indebolimento della parete addominale, che può portare a un rigonfiamento o a un’ernia. La maggior parte delle persone la nota dopo la gravidanza, quando i muscoli si allentano. Non sempre si rende conto di averla, ma può causare fastidi o disagio. Per capire meglio di cosa si tratta, è importante consultare un medico che possa valutare la situazione e consigliare eventuali trattamenti.

Cos’è una diastasi è una domanda sempre più frequente, soprattutto tra donne dopo la gravidanza e persone che notano un indebolimento della parete addominale. La diastasi addominale è una condizione caratterizzata dalla separazione dei muscoli retti dell’addome, che può avere conseguenze non solo estetiche ma anche funzionali. Comprendere cos’è una diastasi, come riconoscerla e quali soluzioni esistono è fondamentale per intervenire in modo corretto e tempestivo. Cos’è una diastasi addominale. Quando si parla di diastasi, ci si riferisce all’aumento della distanza tra i muscoli retti addominali, causato dall’assottigliamento e dall’indebolimento della linea alba. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Diastasi addominale, cos’è

Approfondimenti su Diastasi Addominale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Diastasi addominale dopo la gravidanza: cos’è e come si cura

Ultime notizie su Diastasi Addominale

Diastasi addominale: sintomi, esercizi e a chi rivolgersiLa diastasi addominale interessa circa il 30% delle donne dopo la gravidanza. Va subito affrontato con un medico perchè non regredisce. bimbisaniebelli.it

Diastasi addominale: cos’è, cause e tecnica Mi-SarPuò manifestarsi dopo la gravidanza, per sforzi eccessivi o ancora a causa del sovrappeso od obesità e dell’età, causando sintomi che vanno dal mal di schiena al gonfiore addominale. È la diastasi ... bergamonews.it

Vi faccio vedere due esercizi semplici che possono aiutare nel recupero della diastasi addominale e che potete fare tranquillamente a casa. 1 Ponte glutei: sollevo il bacino e spingo i glutei verso l’alto. Focus sul trasverso dell’addome: mantieni attiva la p facebook