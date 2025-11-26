Convivo con la diastasi addominale La malattia che ha colpito molte vip | cos’è e cosa provoca

La narrazione mediatica e social della maternità è spesso filtrata attraverso una lente di perfezione irraggiungibile, fatta di riprese veloci e ritorni immediati alla forma fisica pre-gravidanza. Tuttavia, la realtà delle madri è un mosaico ben più complesso, fatto di cambiamenti fisici profondi e permanenti. Francesca Barra, giornalista, conduttrice televisiva e madre di quattro figli, ha scelto di fare un passo coraggioso, smantellando il mito del corpo perfetto e raccontando la sua vita senza filtri. Moglie dell’attore Claudio Santamaria, la Barra è madre di Emma, Renato e Greta, avuti dalla precedente relazione con Marcello Morfino, e della piccola Atena, nata nel 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Convivo con la diastasi addominale”. La malattia che ha colpito molte vip: cos’è e cosa provoca

