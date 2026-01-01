Notte di devastazione a Orbassano | i vandali di Capodanno spaccano tutto quel che trovano

La notte di Capodanno 2026 ad Orbassano è stata segnata da atti di vandalismo nel centro cittadino. Un gruppo di giovani ha danneggiato diverse proprietà in via Roma, causando danni e disagi. L'episodio è stato documentato e sta suscitando attenzione tra residenti e autorità locali. Si attendono sviluppi nelle indagini per identificare i responsabili di questa azione.

