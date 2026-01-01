Notte di devastazione a Orbassano | i vandali di Capodanno spaccano tutto quel che trovano
La notte di Capodanno 2026 ad Orbassano è stata segnata da atti di vandalismo nel centro cittadino. Un gruppo di giovani ha danneggiato diverse proprietà in via Roma, causando danni e disagi. L'episodio è stato documentato e sta suscitando attenzione tra residenti e autorità locali. Si attendono sviluppi nelle indagini per identificare i responsabili di questa azione.
È stato un Capodanno da dimenticare per chi vive e lavora nel centro di Orbassano. Nel corso della notte di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, un gruppo di vandali, quasi certamente dei ragazzini, ha devastato tutto ciò che si è trovato davanti in via Roma, cosa che documentiamo anche con il video. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
