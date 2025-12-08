"Scegliere quest’opera non è un atto di coraggio, ma un atto dovuto di riconoscimento a un gigante del Novecento e a un’opera che ha sofferto per troppi anni: ha bisogno di recuperare il tempo perduto", aveva premesso il maestro Riccardo Chailly, alla vigilia della sua dodicesima inaugurazione scaligera, ricordando l’impatto della censura su Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ma l’aggettivo “coraggioso“ e il più ricorrente nella platea di questo 7 dicembre. "Credo che quest’opera sia importante perché tratta le tematiche attualissime e forse è anche un atto coraggioso portarla qui oggi – dice Achille Lauro sulla soglia del Piermarini, un piede dentro e uno fuori –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La donna e il coraggio: "Opera scomoda e attuale che interroga il presente"