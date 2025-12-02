Allarme sicurezza sui treni YouPol introduce le segnalazioni in tempo reale

ROMa – La sicurezza sui treni fa un passo avanti grazie all’ultimo aggiornamento di YouPol, l’app della Polizia di Stato pensata per semplificare il contatto tra cittadini e forze dell’ordine. La nuova versione permette di inviare segnalazioni geolocalizzate direttamente dal treno, indicando il numero del convoglio e allegando foto o video utili alla valutazione degli operatori. L’ampliamento delle funzioni nasce dall’esigenza di offrire ai viaggiatori uno strumento immediato e discreto per segnalare criticità o comportamenti sospetti a bordo o nelle aree ferroviarie. Ogni contenuto inviato – che si tratti di un messaggio, un’immagine o un breve filmato – viene trasmesso alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure, che possono così verificare la situazione in tempo reale e decidere se intervenire. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it