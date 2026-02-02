Danni maltempo Versace | Risposta del governo immediata occorre darne atto alla Regione

Il maltempo ha causato danni significativi nell’area metropolitana di Reggio Calabria. I sindaci hanno ringraziato il governo per la risposta immediata, sottolineando l’importanza dell’intervento rapido. Durante la riunione, i rappresentanti locali hanno espresso gratitudine ai ministri e alle autorità regionali per aver preso sul serio la situazione. Ora, si aspetta di vedere come si svilupperanno gli aiuti e le misure di sostegno.

Il sindaco metropolitano facente funzioni è intervenuto all'incontro con il ministro Tajani."Offriamo la disponibilità dei nostri uffici per la ricostruzione ed i ristori alle tante zone colpite dall’uragano Harry" “Grazie a nome dei 97 sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria, al ministro Antonio Tajani, al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e a tutti gli intervenuti per questa riunione. “Fortunatamente, oggi siamo qui a contare solo i danni alle cose, per fortuna non ci sono state vittime. La risposta dello Stato, del governo, è stata immediata e concreta, rispetto alle richieste dei nostri territori, e di questo - ha concluso Versace - occorre darne atto alla Regione”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dopo le recenti mareggiate, sono stati rilevati danni significativi a Bocale.

In seguito ai recenti eventi meteorologici che hanno interessato la Sicilia, il responsabile culturale Scarpinato ha richiesto un’ispezione immediata per valutare i danni ai siti culturali e archeologici dell’isola.

Emergenza maltempo, Versace: Uffici metropolitani a supporto di ricostruzione e ristoriOffriamo la disponibilità dei nostri uffici per fare anche da tramite alle iniziative messe in campo oggi, per la ricostruzione ed i ristori alle tante zone colpite dall’uragano Harry ... reggiotv.it

Danni maltempo, il Sindaco metropolitano ff Versace, ha consegnato al ministro Salvini un dossier prodotto dal 2022 ad oggiconsegnato al ministro Matteo Salvini un dossier che raccoglie tutta la documentazione, prodotta dal 2022 ad oggi e che rappresenta un quadro della situazione ... ilmetropolitano.it

Danni da maltempo e calamità: Schifani e Tajani presentano il piano a sostegno dell'export Partecipazione gratuita a eventi di promozione e internazionalizzazione, strumenti specifici di finanza agevolata e ristori, proroghe nei pagamenti e credito d’imposta. - facebook.com facebook

#Maltempo, da stamattina #vigilidelfuoco impegnati a #Cagliari per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia. Più colpita la zona di Quartu Sant'Elena #31gennaio x.com