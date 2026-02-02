Dalla porta dell’Atlantico entrano freddo e pioggia | le previsioni per la settimana

Questa settimana in Italia arriverà freddo e pioggia dall’Atlantico. Le previsioni indicano che, nonostante il sole di questi giorni, il maltempo tornerà a farsi sentire, portando piogge e temperature in calo su molte regioni, anche al centro. La stagione sembra ancora non voler mollare del tutto.

Maltempo sull’Italia a partire dal nordovest, mercoledì una perturbazione porta un peggioramento anche nelle regioni del centro: i dettagli Se i detti popolari hanno una qualche ragione, dall’inverno “semo fora”. Ma qualche strascico di maltempo lascerà il segno nei giorni a venire su buona parte delle regioni italiane, centro compreso. Il sole di oggi, 2 febbraio giorno della “candelora” a cui la tradizione affida la capacità di individuare segni abbastanza precisi rispetto all’evoluzione meteo del resto dell’inverno, è infatti una breve parentesi fra una serie di peggioramenti che caratterizzeranno la settimana durante la quale una serie di perturbazioni che faranno il loro ingresso dalla “porta” dell’Atlantico, punteranno l’Italia, già nel corso di oggi, lunedì 2 febbraio, a partire dal nordovest.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Atlantico Freddo

Le previsioni del tempo per questa settimana indicano un prolungato periodo di maltempo a Bologna, con temperature basse e frequenti precipitazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atlantico Freddo

Argomenti discussi: Gianni Bismark all'Atlantico Live; Un umbro completa la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi; Il ponte d’argilla di Giorgia Meloni tra Usa e Europa; AI e farmaci: EMA e FDA scrivono il manuale d'istruzioni per garantire sicurezza ed efficacia.

#Meteo #Instabilità sull'Italia Correnti umide dall'Atlantico porteranno #piogge intense al Centro-Nord, mentre al Sud i #venti meridionali faranno salire le temperature, a causa della cosiddetta "#PortaAtlantica" facebook

#Meteo, l'Italia prigioniera della #Porta #Atlantica, piogge a ripetizione. Il punto del meteorologo #Tedici x.com