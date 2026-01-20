Freddo e pioggia | le previsioni della settimana

Le previsioni del tempo per questa settimana indicano un prolungato periodo di maltempo a Bologna, con temperature basse e frequenti precipitazioni. La copertura nuvolosa sarà prevalente fino a domenica, con brevi momenti di schiarita attesi mercoledì e giovedì. Si consiglia di pianificare le attività all'aperto tenendo presente le condizioni meteorologiche, che rimarranno caratterizzate da pioggia e freddo per tutta la settimana.

Continua l’ondata di maltempo che ha colpito Bologna dai primi giorni del mese di gennaio. In generale, il cielo rimarrà coperto fino a domenica, con possibili schiarite nelle giornate di mercoledì e giovedì. Le temperature massime aumenteranno di qualche grado, con punte fino agli 8 gradi. Peggioramento nel fine settimana con rovesci più consistenti specialmente per la giornata di domenica 25 gennaio. “Sulla città di Bologna settimana con nuvolosità variabile e qualche pioggia nella seconda parte della giornata di martedì e poi nuovamente nel fine settimana. Temperature massime in lieve aumento, con punte fino a 7-8°C” dice Daniele Olivetti, meteorologo di 3bmeteo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

