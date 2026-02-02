Dalla bicipolitana all' architettura verde | i progetti Atuss in Bassa Romagna valgono 8 milioni di euro

La progettazione degli interventi della Bassa Romagna per lo sviluppo sostenibile è ufficialmente finita. Gli studi dell’agenda Atuss puntano a cambiare volto alla zona, con lavori che valgono in tutto 8 milioni di euro. Ora si aspetta solo di passare alla fase dei cantieri.

I cantieri in programma, in gran parte finanziati dalla Regione, prevedono la riqualificazione di piazze, nuovi collegamenti ciclabili, iniziative di innovazione digitale e inclusione sociale Si è conclusa la progettazione degli interventi previsti dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) della Bassa Romagna, che daranno, ognuno nel proprio ambito, una nuova impronta al territorio. I progetti, quattro in totale – Bicipolitana, architettura urbana verde, Open Labs Bassa Romagna e AvvistaMenti – saranno caratterizzati anche da un’immagine coordinata creata per l’occasione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 nella seduta del 22 dicembre.

