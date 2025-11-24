Roma, 24 novembre 2025 - L'inquinamento acustico e l'impatto sugli animali marini. Ma che danno provoca ad esempio il traffico di navi sui pesci? "Stiamo lavorando a un progetto europeo", anticipa a Qn.net Sandro Mazzariol, il professore veneto che è responsabile italiano del Cert, Cert - Cetacean strandings Emergency Response Team, task force nazionale, Università di Padova e ministero dell'Ambiente insieme per gestire le emergenze degli spiaggiamenti. Studio europeo sull'inquinamento acustico in mare E che cosa ci dicono i primi risultati? "Il danno, sia acuto che cronico, sembra inferiore a quello che si pensi - osserva il professore -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Branzini e rumore, ecco cos’hanno scoperto gli scienziati del mare