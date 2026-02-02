Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Chiudendo il mercato, il club ha fatto il suo ultimo colpo, mentre fuori dal campo si infiammano le polemiche tra gli ex calciatori Beukema e Vergara. Le accuse tra i due continuano a sollevare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il calciomercato del Napoli si è chiuso con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Nel frattempo, Ambrosino è stato ceduto al Modena fino a giugno. La squadra di Antonio Conte, però, dovrà mettersi questo periodo alle spalle per tornare a brillare sul campo. Le critiche, nel frattempo, non mancano. L’ex portiere contro Conte: “Ha sparato su Beukema”. Intervenuto nella trasmissione ‘Il Bello del calcio’, Emiliano Viviano ha detto la sua sulla gestione da parte di alcuni giocatori da parte di Conte. L’ex portiere si è concentrato su Beukema e sulle parole di Conte dopo Napoli-Fiorentina: “E’ come se prendi un fucile ed hai sparato a Beukema, tu fai giocare un terzino al posto suo, diciamo che nel post partita potevi dire qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Da Beukema a Vergara, accuse pesanti per Conte: l’ex portiere non ci sta

Il Napoli affronta il Sassuolo nella ventunesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi.

Oggi il Napoli sfida la Fiorentina al Maradona alle 18:00, ma la squadra di Conte arriva in campo con otto assenti.

Argomenti discussi: Ancora Vergara, Napoli riparte: Fiorentina ko 2-1; Formazioni ufficiali Napoli-Chelsea: chi gioca titolare e le ultime su Milinkovic-Savic, Vergara, Giovane, Hojlund, Estevao e Joao Pedro; Napoli-Chelsea 2-3: Joao Pedro condanna Conte, azzurri eliminati; Napoli-Chelsea, formazioni: c’è McTominay anche se acciaccato, nel Chelsea Estevao in campo e Garnacho in panca Beukema in panchina, Vergara in campo con Elmas. Nel Chelsea davanti ci sono anche Neto e Joao Pedro. https://www.ilnapolista.it/2026/.

Napoli, buon allenamento con l'Avellino: in gol Beukema, Vergara e LangL'allenamento congiunto organizzato dal Napoli a Castel Volturno, come già era accaduto lo scorso 5 settembre, ha visto gli uomini di Antonio Conte prevalere grazie alle reti di Beukema, Vergara e ... corrieredellosport.it

Napoli, formazione obbligata col Chelsea: da Spinazzola e Gutierrez a Beukema e Di LorenzoScelte di formazione obbligate per il Napoli stasera contro il Chesea. Il nuovo acquisto Giovane non è in lista UEFA, dietro a Hojlund ci saranno quindi ancora Elmas e Vergara. A centrocampo restano i ... msn.com

#NapoliFiorentina 2-1: gli azzurri soffrono ma vincono. A segno #Vergara e #Gutierrez #Conte #Vanoli #Napoli #Fiorentina #DiLorenzo #Solomon #Beukema x.com

LE FORMAZIONI UFFICIALI! Napoli-Fiorentina NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, D - facebook.com facebook