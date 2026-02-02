Cronaca locale | nuovi provvedimenti per la sicurezza stradale e iniziative per il centro storico di Latina

Questa mattina le autorità di Latina hanno annunciato un insieme di nuove misure per migliorare la sicurezza sulle strade. Le proposte arrivano a poche settimane da un incidente mortale che ha scosso la città e portato a chiedere interventi più decisi. Le iniziative includono controlli più severi e interventi nel centro storico, con l’obiettivo di prevenire altri incidenti e rendere più sicure le strade per pedoni e automobilisti.

Un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza stradale è stato annunciato a Latina, in risposta a un incidente mortale che ha colpito la comunità. La tragedia si è verificata domenica 1° febbraio, sulla strada che collega Frosinone al mare, a Sonnino, dove una coppia di coniugi è morta in un impatto frontale. La donna, Augusta Grimaldi, di 55 anni, era al volante dell'auto insieme al marito, in viaggio di ritorno da Terracina. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma l'evento ha acceso un dibattito sulla manutenzione delle strade provinciali e sull'efficienza dei sistemi di segnalazione in tempo reale.

