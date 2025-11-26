Metodo cesenate per la capitale Sicurezza stradale Barbara Riva forma la polizia locale di Roma
Educazione, formazione, comunicazione e sicurezza stradale: una passione e una professione per la sociologa cesena Barbara Riva che ha ottenuto un riconoscimento di livello nazionale. Il suo metodo ’ Comunicare la Sicurezza Stradale ’ è stato infatti adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, capofila del progetto indirizzato alla prevenzione degli incidenti stradali causati da alterazione psicofisica da uso di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope. "Il percorso di formazione degli operatori che propongo da anni – racconta Barbara Riva – ha un imprinting interdisciplinare e propone percorsi in aula dal taglio non tanto normativo e nozionistico, pur ovviamente annoverando le regole, quanto piuttosto volti ad incidere sui comportamenti ed indirizzare gli utenti della strada all’opportunità e necessità di adottare comportamenti responsabili per la loro ed altrui sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
