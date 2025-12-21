Scontro tra navi da crociera sul Nilo Denise Ruggeri muore | A bordo decine di italiani
Una tragedia ha colpito il turismo sul Nilo. Una cittadina italiana ha perso la vita a seguito di una collisione tra due navi da crociera avvenuta nella zona di Esna, a circa 50 chilometri da Luxor, nel sud dell'Egitto. L'incidente ha coinvolto la nave Royal Beau Rivage, a bordo della quale si trovavano tra i 70 e gli 80 connazionali. La vittima, Denise Ruggeri, 47 anni, originaria de L'Aquila, viaggiava insieme al marito. L'impatto tra le due imbarcazioni ha causato la distruzione di almeno quattro cabine della nave italiana, provocando ferite gravi a diversi passeggeri. La donna sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella propria cabina e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta poco dopo essere stata trasportata in ospedale.
