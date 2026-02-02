Crepet | Stop all’ossessione della perfezione I bambini devono essere confusi e agitati Vogliamo solo figli con QI sopra 100?

Il noto psichiatra Paolo Crepet dice basta alla pressione sulla perfezione dei figli. Durante un’intervista alla RSI, ha spiegato che i bambini devono essere lasciati un po’ confusi e agitati, senza puntare sempre a un QI sopra 100. Crepet sottolinea che i genitori non devono trasformare i figli in piccoli geni, ma aiutarli a crescere sereni, anche con le loro imperfezioni.

Lo psichiatra Paolo Crepet ha rilasciato un’intervista alla trasmissione “Lo Specchio” della RSI, la televisione svizzera. L’esperto ha esposto una riflessione controcorrente sul valore della confusione come strumento di crescita. “Io adoro la confusione, perché credo che la confusione porti alle competenze. Solo quando sei confuso cerchi qualcosa“, ha dichiarato Crepet. Lo psichiatra ha criticato l’attuale inno alla perfezione che attraversa la società contemporanea. Aziende miliardarie promuovono oggi standard di perfezione applicati persino ai feti. “Mosè avrebbe fatto cose molto strane se qualcuno avesse pensato all’uomo perfetto“, ha affermato l’esperto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

