A poche ore dal Natale, mentre le famiglie finiscono di impacchettare i doni da mettere sotto l’albero e si preparano a celebrare queste giornate di festa, arriva un monito da parte di Paolo Crepet. Il celebre psichiatra e sociologo, che non è nuovo ad affermazioni spesso divisive, ricorda che non tutto si può comprare, e questo andrebbe insegnato sin dalla più tenera età. Ospite di Damiano Realini a “ Lo specchio RSI”, Crepet parla ancora una volta – tra i tanti temi affrontati – anche dell’infanzia, offrendo nuovi spunti di riflessione. “ Quando un bambino non sta mai fermo ti preoccupa molto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I bambini dovrebbero essere sempre agitati, basta comprargli tutto. A Natale prendete gli shangai e spegnete il cellulare”: il monito di Paolo Crepet

Leggi anche: Crepet: “Spegnete i cellulari almeno a Natale, comprate gli shangai e giocateci con i nonni”

Leggi anche: “La buona famiglia gioca a Shangai. Invece i padri vanno a padel per essere ancora più giovani dei figli adolescenti”: la riflessione di Paolo Crepet

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crepet: I genitori comprano tutto ai figli e annullano il desiderio. La denuncia dello psichiatra contro l'educazione iperprotettiva moderna; Il segreto che i genitori moderni stanno rubando ai figli (senza nemmeno accorgersene); Perché per Paolo Crepet siamo diventati più colti e più scemi; Genitori, state danneggiando i vostri figli senza saperlo? Crepet lancia l'allarme in TV.

Il VERO significato delle tue canzoni natalizie preferite | Tony Wood

Le feste dovrebbero essere un momento di serenità per i bambini… ma per i genitori separati possono diventare fonte di dubbi e tensioni. Uno dei problemi più frequenti è: Chi deve sostenere le spese extra delle festività La regola generale è questa: Il - facebook.com facebook

I bambini dovrebbero passare più tempo da soli x.com