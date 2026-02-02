Cremonese ufficiale Luperto | operazione chiusa col Cagliari

La Cremonese ha ufficializzato l’arrivo di Sebastiano Luperto dal Cagliari. La trattativa si è chiusa nelle ultime ore e il difensore arriva a Cremona per rinforzare la squadra. Luperto ha già firmato il contratto e si prepara a mettersi subito a disposizione del tecnico.

Il club grigiorosso ha definito nelle ultime ore l’operazione che porta Sebastiano Luperto a Cremona. Trasferimento a titolo definitivo, affare completato e già operativo. La Cremonese ha acquisito il difensore classe 1996 dal Cagliari, puntando su un profilo di esperienza immediata per il reparto arretrato. Luperto arriva dopo una prima parte di stagione da protagonista in rossoblù, con 21 presenze e un gol. Centrale mancino, affidabile e con leadership, Luperto porta in dote un curriculum pesante in Serie A. Cresciuto tra Lecce e Napoli, ha esordito in prima squadra con i partenopei collezionando apparizioni anche in Champions ed Europa League, prima di affermarsi stabilmente nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

La Cremonese ha ufficializzato l'acquisto di Luperto dal Cagliari, rafforzando così la rosa di Davide Nicola.

Nel match tra Cremonese e Cagliari della 19ª giornata di Serie A 202526, si è verificato un episodio arbitrale che ha suscitato molte discussioni, in particolare riguardo all'espulsione di Luperto e le successive decisioni dell'arbitro Bonacina.

