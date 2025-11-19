Cosa significa quando il gatto gonfia la coda | perché lo fa e cosa vuole comunicare

La coda gonfia indica eccitazione, paura o minaccia: il gatto cerca di comunicare il suo stato emotivo. Va interpretata insieme a postura, orecchie e occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa significa quando il gatto gonfia la coda: perché lo fa e cosa vuole comunicare - Quando il gatto gonfia la coda sta lanciando un segnale ben preciso, che di solito non è molto positivo. Scrive fanpage.it

Cosa ci sta dicendo il nostro gatto? Dai soffi alle fusa, come interpretare i segnali del suo corpo - Palpebre abbassate, coda ritta, coda gonfia, soffi e chi ne ha più metta: fermi tutti davanti al gatto, essere misterioso, sensibile, che sceglie il proprietario prediletto e il luogo preferito dove ... Secondo corriere.it