La talassemia minor è una condizione genetica che può influenzare la gravidanza. È importante conoscere le implicazioni e le precauzioni da adottare per garantire la salute della madre e del bambino. In questo articolo, si approfondiscono le principali informazioni e i consigli utili per le donne in gravidanza con questa condizione.

Salve dottore, sono portatrice sana di talassemia minor. Il mio partner è risultato negativo, quindi per il bambino non ci sono problemi. Il medico comunque mi ha detto che rischio una lieve anemia in gravidanza: devo tenere monitorato tutto e assumere sempre il ferro? Grazie. Buongiorno signora, la talassemia minor non comporta rischi per il bambino se il partner è negativo. In gravidanza può comunque comparire una lieve anemia. Il ferro va assunto solo se ne è documentata carenza agli esami, evitando supplementazioni automatiche. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa fare in caso di talassemia minor durante la gravidanza?”

