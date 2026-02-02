Coppa obiettivo sfumato Spal resta il campionato Ma va ritrovata la vena e la pericolosità davanti

La Spal esce presto dalla Coppa, lasciando alle spalle il sogno di avanzare. La squadra ora si concentra sul campionato, ma deve ritrovare la vena e la pericolosità in attacco, perché le occasioni mancate sono costate care. La partita contro il Nibbiano ha evidenziato i limiti offensivi, e ora i biancoazzurri devono rimboccarsi le maniche per migliorare in vista delle prossime sfide.

Fuori uno, di obiettivi. La Spal ha detto addio alla Coppa, e non le resta che il campionato. Oggettivamente, il cammino in quella competizione sembrava complicato, assai più del primo posto nel girone, visto che nella fase nazionale si sarebbe andati ad affrontare sconosciuti squadroni di altre regioni: tanto più che è bastato il Nibbiano ad alzare l'asticella fino a renderla irraggiungibile. Ora però l'attenzione e l'eventuale pressione sono tutte e solo sul campionato, con la scomparsa di un piano B che almeno a livello psicologico tornava utile come via di fuga in cui rifugiarsi. Si risparmieranno in compenso energie fisiche, senza più doppi impegni.

