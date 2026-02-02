Questa mattina, all’Università di Parma, si tiene il convegno “Pack to the future”. L’evento, che si svolge nell’aula K15 del Polo Didattico Kennedy, riunisce esperti e aziende per parlare di imballaggi sostenibili. Si discutono le nuove tecnologie e le scelte dei consumatori, con l’obiettivo di promuovere pratiche più responsabili nel settore. La giornata si concentra su come innovare il packaging senza danneggiare l’ambiente.

Si svolgerà giovedì 5 febbraio, dalle 9.30 alle 14.30, nell'aula K15 del Polo Didattico Kennedy, il convegno "Pack to the future: innovazioni sostenibili nel packaging tra responsabilità aziendale e scelte del consumatore", organizzato dall’Università di Parma e dall’Università degli Studi di Firenze e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell’ambito del programma PRIN 2022. Il convegno ha l'obiettivo di approfondire il ruolo strategico del packaging dei prodotti nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Punto di partenza saranno i risultati delle ricerche accademiche condotte nell'ambito del progetto PRIN2022, a cui seguiranno interventi manageriali sul tema.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Venerdì pomeriggio, alla UniAstiss di Piazzale De Andrè, si tiene un incontro sulla strada da seguire per rendere sostenibili le attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

CONVEGNO “OLIO È SALUTE” | EVOLIO Expo 2026 Evidenze scientifiche e prospettive future. Dalla dieta mediterranea alle nuove scoperte scientifiche, l’olio come elisir di lunga vita. 31 gennaio 2026 | 11:00 – 12:30 Area Conferenze Regione P - facebook.com facebook

È stato presentato ieri, nel corso del convegno “Tra le reti della competitività. Semplificazioni, sostenibilità e innovazione per la crescita del sistema Paese”, il nuovo Rapporto Futur#Lab, promosso da @ICompetitivita e JOIN GROUP - Business Advisory con x.com