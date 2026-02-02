Antonio Conte torna a ricevere un riconoscimento importante. La sua vittoria della Panchina d’oro per la stagione 2024-2025 arriva dopo il successo inatteso con il Napoli, che ha portato il tecnico salentino a essere riconosciuto come il miglior allenatore della Serie A. Una soddisfazione che conferma il suo valore, anche se il suo carattere rimane sempre un punto di discussione.

E’ Antonio Conte il miglior allenatore della serie A per la stagione 2024-2025. Il tecnico salentino ha vinto la Panchina d’oro, com’era prevedibile, per l’inaspettato scudetto conquistato con il Napoli. Mentre fanno discutere le sue dichiarazioni sul fatto che si giochi troppo. “Grazie ai colleghi”. “E’ un premio ed un riconoscimento che viene dai colleghi, quindi è ancora più importante. Chiaramente è un premio da condividere prima di tutto con i calciatori che sono sempre gli assoluti protagonisti, lo staff, tutte le persone che lavorano nel Napoli Calcio. Naturalmente lo condivido con l’intero club del Napoli che mi ha dato l’opportunità di essere allenatore di questa squadra”, ha detto Antonio Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte miglior allenatore della scorsa stagione, la panchina d’oro all’eterno “antipatico”

Approfondimenti su Conte MigliorAllenatore

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte MigliorAllenatore

Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; In Champions League Antonio Conte proprio non ce la fa; Spalletti risponde a Conte: Napoli? I migliori di tutti, i campioni. Poi la frase sull'intelligenza artificiale; Juventus-Napoli, Conte: Il rigore su Hojlund? Speriamo ci sia sempre onestà. VIDEO.

Conte vince la Panchina d’Oro: è la quinta in carrieraAntonio Conte ha vinto la XXXIV edizione della Panchina d’Oro per la Serie A, premio assegnato al miglior allenatore della stagione 2024/25. La proclamazione è avvenuta questa mattina al Centro ... cronachedellacampania.it

Conte premiato come miglior allenatore della serie A 2024/2025ForzAzzurri.net - Il tecnico azzurro premiato con la panchina d'oro per la scorsa stagione. Antonio Conte vince il premio panchina d'oro come miglior allenatore della serie ... forzazzurri.net

Antonio #Conte è stato nominato miglior allenatore della scorsa stagione. Importante riconoscimento per il tecnico del Napoli Campione d'Italia. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni. facebook

#Conte é il miglior allenatore in serie A! x.com