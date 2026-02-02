Conte | Allegri? Sicuramente quest’anno non gioca tanto quanto noi Sul mercato parlano gli addetti ai lavori

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha vinto il premio Panchina d’Oro 2025. Dopo aver ritirato il riconoscimento, il tecnico leccese ha commentato la stagione, parlando anche di Allegri. “Allegri? Sicuramente quest’anno non gioca tanto quanto noi”, ha detto, senza entrare troppo nei dettagli. Conte ha anche aggiunto che sul mercato sono gli addetti ai lavori a fare le speculazioni. La sua intervista si è concentrata soprattutto sul suo lavoro e sulla sua squadra.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha vinto il premio Panchina d'Oro 2025. Dopo la premiazione il tecnico leccese ha rilasciato alcune dichiarazioni Panchina d'oro, vince Conte: l'intervista. "Sono convinto che l'Italia possa andare ai Mondiali e recitare un'ottima parte. La Panchina d'oro sempre un premio molto prestigioso, averlo conquistato stando sulla panchina del Napoli.. sapete, vincere a Napoli non è facile, è molto difficile. Averlo fatto vincendo il campionato col Napoli dà molto prestigio. I sorrisi secondo me non devono mai mancare. Durante le gare c'è lo stress del lavoro, un accumulo di fatica.

