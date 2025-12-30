Nessuno ha mai vinto tanto quanto la pallavolo italiana quest' anno

Il 2025 si distingue come un anno di grande successo per la pallavolo italiana. La nazionale maschile e femminile hanno conquistato due Mondiali, mentre le squadre di club hanno ottenuto vittorie sia in Champions League che nei Mondiali per club. A questi risultati si aggiunge la vittoria nella Nations League femminile, sottolineando un'annata senza precedenti per il movimento pallavolistico italiano.

Il 2025 è stato l'anno della pallavolo italiana, e su questo non ci sono dubbi. Il resoconto finale parla di due Mondiali vinti con le Nazionali, entrambe le Champions League e i due Mondiali per club, con l'aggiunta, tanto per non farci mancare nulla, della Nations League femminile. L'unica parola possibile per riassumere tanta opulenza è «trionfo», al punto da poterci spingere a definire l'Italia come «il paese della pallavolo». Abbiamo vinto tutto. Quello che sta vivendo il volley italiano è certamente il punto più alto della sua storia, con un 2025 straordinario che è andato a completare un biennio meraviglioso (nel 2024 la Nazionale femminile aveva vinto Nations e oro olimpico a Parigi ed erano arrivate altre due Champions).

È stato l’anno della pallavolo italiana - Quattro Mondiali (due con le Nazionali e due con le squadre di club) e due Champions League, tra le altre cose ... ilpost.it

Scandicci ha vinto il Mondiale per club femminile di pallavolo - 23) la Prosecco DOC Imoco Conegliano e ha vinto il Mondiale per club femminile di pallavolo per la prima ... ilpost.it

