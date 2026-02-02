Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato con entusiasmo l’episodio che si è verificato dopo l’autogol di Cambiaso. Ha detto di aver apprezzato molto come la squadra ha reagito in quel momento, mostrando carattere e determinazione.

. Le parole del tecnico della Juventus. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine di Parma Juve. YILDIZ – « Non riusciva a camminare? Questo lo ha detto lei. Ho detto che aveva un po’ di male a camminare. Mi sono fidato di quello che diceva lui. Si toccava l’adduttore, si guardava. Mi ha detto che sarebbe arrivato alla fine del primo tempo e che avrebbe guardato. Freddando il muscolo un po’ lo sentiva di dolore. Chi lo ha trattato sa fare il suo lavoro e ha detto che non è grave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti: «Mi è piaciuto tantissimo cosa è successo dopo l’autogol di Cambiaso»

Approfondimenti su Spalletti Conferenza

Dopo la vittoria della Juve Primavera contro il Frosinone in Coppa Italia, l’allenatore Simone Padoin ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra.

L’attesa per il settimo incontro della fase a gironi di Champions League 202526 si concentra sulla conferenza stampa di Thuram, che ha commentato il suo rapporto con la Juventus e il calcio di Spalletti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Spalletti Conferenza

Argomenti discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Parma-Juventus; Parma-Juventus, Spalletti in conferenza: Voglio una squadra come me, non calma; Mi fa venire i brividi: Spalletti, in conferenza il dettaglio che tocca i cuori del mondo Juve; Juventus, Spalletti: Mi fido totalmente dei miei giocatori.

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampaJuve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma Juventus, il tecn ... calcionews24.com

Parma-Juventus, Spalletti in conferenza: Voglio una squadra come me, non calmaLeggi su Sky Sport l'articolo Parma-Juventus, Spalletti in conferenza: 'Voglio una squadra come me, non calma' ... sport.sky.it

Rui Borges, tecnico dello Sporting, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Nacional. Ha risposto anche a una domanda su Alisson Santos. - facebook.com facebook

Grandi parole di stima in conferenza stampa da parte di Novak Djokovic all'indirizzo di Carlos Alcaraz: "I suoi risultati sono il testamento della sua già stellare carriera. Non riesco a pensare ad altri superlativi per descriverlo. Penso che meriti ogni singolo elo x.com