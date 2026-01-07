Dopo la vittoria della Juve Primavera contro il Frosinone in Coppa Italia, l’allenatore Simone Padoin ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Nel commentare l’incontro, Padoin ha evidenziato gli aspetti positivi e le dinamiche che hanno contribuito al risultato. Di seguito, vengono analizzati i punti salienti della partita e le impressioni del tecnico sulla crescita dei giovani talenti.

Juve Primavera, mister Simone Padoin è soddisfatto dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone. Poi spiega cosa gli è piaciuto di più. Simone Padoin ha parlato dopo la vittoria della Juve Primavera sul Frosinone per 2-1 nel match di Coppa Italia. Vediamo che cosa ha detto il tecnico ai suoi ragazzi e che cosa si aspetta per il futuro e per il prosieguo della stagione. LEGGI ANCHE: Juve Frosinone Primavera Coppa Italia 2-1: Tiozzo e Sylla regalano il passaggio del turno. Padoin accede ai quarti di finale SULLA PARTITA – «Sono soddisfatto del risultato, del passaggio del turno e della prestazione offerta dai ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin dopo il successo sul Frosinone: «Sono soddisfatto. Ecco che cosa mi è piaciuto di più»

Leggi anche: Juve Primavera Cagliari 0-0, Padoin analizza: «Soddisfatto della partita, ecco cosa ci è mancato»

Leggi anche: Juve Primavera, Padoin dopo il Monza: «Un punto che ci dà fiducia e autostima. Ci sono due cose che mi sono piaciute in particolare oggi»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

U20 | Juventus-Parma | Le formazioni ufficiali; Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; U20 | Juventus-Parma | Il commento di Padoin; Primavera 1 - La Juventus non sfonda, 0-0 contro il Parma. Bene il Torino che vince e abbandona l'ultimo posto.

Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera - I giovani bianconeri, al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, sono riusciti a superare il turno nonost ... tuttosport.com

Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - La sfida tra Juve e Frosinone Primavera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà a Vinovo alle ore 12. tuttosport.com