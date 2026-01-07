Juve Primavera Padoin dopo il successo sul Frosinone | Sono soddisfatto Ecco che cosa mi è piaciuto di più
Dopo la vittoria della Juve Primavera contro il Frosinone in Coppa Italia, l’allenatore Simone Padoin ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Nel commentare l’incontro, Padoin ha evidenziato gli aspetti positivi e le dinamiche che hanno contribuito al risultato. Di seguito, vengono analizzati i punti salienti della partita e le impressioni del tecnico sulla crescita dei giovani talenti.
Juve Primavera, mister Simone Padoin è soddisfatto dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone. Poi spiega cosa gli è piaciuto di più. Simone Padoin ha parlato dopo la vittoria della Juve Primavera sul Frosinone per 2-1 nel match di Coppa Italia. Vediamo che cosa ha detto il tecnico ai suoi ragazzi e che cosa si aspetta per il futuro e per il prosieguo della stagione. LEGGI ANCHE: Juve Frosinone Primavera Coppa Italia 2-1: Tiozzo e Sylla regalano il passaggio del turno. Padoin accede ai quarti di finale SULLA PARTITA – «Sono soddisfatto del risultato, del passaggio del turno e della prestazione offerta dai ragazzi.
