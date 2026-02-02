con spalletti si rivede la juventus del 2019 il tecnico ha spezzato gli incantesimi vaciago

La Juventus torna a vincere con un sonoro 4-1 contro il Parma. La squadra di Spalletti ha dimostrato di aver ritrovato il ritmo e la fiducia, portandosi temporaneamente al quarto posto in classifica. La partita ha ricordato la Juventus del 2019, con il tecnico che sembra aver spezzato gli incantesimi delle ultime settimane. Ora si attende il match della Roma per capire se questa serie positiva si può consolidare.

La Juventus vince 4-1 contro il Parma e si porta al quarto posto in classifica, in attesa del match di oggi della Roma. Luciano Spalletti sembra aver riportato identità ai bianconeri. Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago scrive sul quotidiano: L’assembramento di partite esalta Spalletti. Il 4-1 al Parma arriva con una prestazione brillante e feroce dal primo minuto, che ha annichilito qualsiasi ambizione degli avversari. La Juventus ha finalmente trovato un allenatore con cui costruire un ciclo. E si ricongiunge uno strappo avvenuto nel maggio 2019 con la fine della prima era Allegri. Dopo otto scudetti consecutivi si cercava qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Juventus torna in testa alla classifica di Serie A, grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, la quarta consecutiva e la terza in campionato.

