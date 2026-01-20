Comune spera di incassare 400mila euro dalle multe stradali

Il Comune di Maddaloni ha approvato la ripartizione dei proventi derivanti dalle multe stradali, con l’obiettivo di raccogliere circa 400 mila euro. La deliberazione numero 11, approvata il 15 gennaio 2026 dalla giunta comunale, definisce le modalità di destinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada.

La giunta comunale di Maddaloni ha approvato la deliberazione numero 11 del 15 gennaio 2026 relativa alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Secondo le previsioni di bilancio per l'annualità 2026, il Comune stima entrate.

