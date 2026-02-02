Com'era l'angelo a San Lorenzo in Lucina che assomiglia a Meloni prima del restauro e cosa succede ora

La figura affrescata a San Lorenzo in Lucina, a Roma, che somiglia molto a Giorgia Meloni, ha subito un restauro nel 2023. Prima dell’intervento, il volto sembrava più generico e meno definito. Ora, il volto dell’angelo appare più preciso, quasi un ritratto riconoscibile. La somiglianza con la leader di Fratelli d’Italia ha fatto discutere tra gli storici dell’arte e i passanti.

La figura affrescata a San Lorenzo in Lucina, a Roma, che ha un'enorme somiglianza a Giorgia Meloni, prima del restauro avvenuto nel 2023 aveva un viso molto più generico, apparentemente. Lo mostrano, anche se in bassa risoluzione, alcune immagini risalenti ad anni fa. Sarà la soprintendenza di Roma a dover ricostruire la vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 2026 si apre con molte stranezze, anche in Italia.

Bruno Valentinetti, l’autore del recente restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, si difende dalle polemiche.

